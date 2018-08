Gurmeetooraine otse Eesti loodusest: mida teha lõhnava madariga?

Tugeva ja magusa lõhnaga 10-30 sentimeetri kõrguseks kasvav lõhnav madar on kattetaim, mis kasvab suurel alal ning peamiselt niisketes metsades lehtpuude või põõsaste varjus. Varem lõhnava varjulille nime all tuntud taim õitseb mais-juunis koos valgete, sirelile sarnanevate õitega.

Madara lõhn sarnaneb teekummelile, vanillile ja magusmandlile, kusjuures värskena on taime lõhn märksa õrnem kui kuivatatult.

Kuivatatuna on lõhnav madar omapärane taim, mida tasub köögis kasutada ennekõike erinevates magustoitudes, kus mängus on piimatooted – just piimas või koores leotades tuleb selle maitse väga hästi välja.