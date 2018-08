Esimese eestlasest Tallinna linnapea abikaasa Elfriede Lender lõi rusikaga lauale ja avas oma kooli

Kui mehed olid vaimustusega linnavalitsemisse sukelduda, murdis Elfriede pead, mida oma igavusega peale hakata. Sama probleemi ees oli Helma Päts. Koos tuli neil mõte asutada eesti naistele käsitööring, et toetada korjandust Estonia uue teatrihoone ehituseks. Oli ju Voldemar Lender Estonia ühingu esimees ja Frieda tahtis oma abikaasa ettevõtmisi toetada millegi enamaga, kui kodus tema paberitele kummitemplite pealetagumisega. Kui mehed koondasid eestlaste ridu Teataja toimetuses ja linnavalituses, siis eesti naiste tulevasele seltsielule pandi alus just selles käsitööringis. Kui sinnamaale oli eestlastel ettekujutus, et haritlane kannab kübarat ja kõneleb saksa keelt, siis hakkasid käsitööringi naised omavahel rääkima eesti keeles. Viimaks tegid nad seda isegi tänaval ja poes. Mõned perekonnad hakkasid omavahel läbi käima, nii rajati eesti seltskond.

1905. aasta revolutsioonieelsed ärevused jäid Elfriedest kõrvale, nii vaimustatud oli ta oma väikesest eestluse võidust, et elas omas mullis kuni 16. oktoobri tulistamiseni Uuel turul. Veel ootamatumalt tabas naist eestlastest linnavalitsuse liikmete vangistamine. Kui Päts ja Teemant olid jõudnud piiri taha põgeneda, siis Voldemar Lender vangistati 5. detsembril ja istus järgmise aasta veebruari lõpuni trellide taga. Naised viisid iga päev meestele Toompeale süüa ja kord nädalas võisid abikaasadega ka kokku saada. Helma Päts sõitis Pärnusse, sest kõik need käimised ja pärimised tema kodus väsitasid teda väga. Hiljem diagnoositigi tal tuberkuloos. Kui Konstantin Päts sai teate, et kohtu ette ilmudes on tal lootust pääseda lühema vanglakaristusega, sõitis ta kodumaale tagasi ja asus Krestõ vanglas oma aega istuma. Kuid enne kui tema aeg täis sai, sai Helma aeg otsa. Väga kurvad matused peeti 1910. aastal. Konstantin keeldus konvoi saatel oma armastatud naise matustele minemast.