See hea omadus võib sulle töövestlusel karuteene teha

Uuele töökohale kandideerides on loogiline, et soovid ülemusele muljet avaldada. Tihti tundub hea mulje jätmiseks sobilik rääkida oma pikkadest ja tegusatest ületundidest. Tegelikult võib selline teguviis sind alt vedada, kirjutab HER Magazine.

«Päriselt toob tööintervjuul edu potentsiaalsele ülemusele näitamine, et sa mitte lihtsalt ei tööta kõvasti, vaid saad hästi hakkama suurte ja oluliste ülesannetega, mis palju edu võivad tuua,» räägib California Ülikooli Berkeleys'i juhtimise professor Morten Hansen.

«Kui töötad nädalas 30 ja 50 tunni vahel, siis sinu sooritusvõime suureneb,» ütlen Hansen. «Kui aga asud töötama juba 50 ja 65 tunni ulatuses, ei tasu ületunnid enam ära. Kui töökoormus muutub suuremaks kui 65 tundi nädalas, hakkab sooritusvõime langema,» selgitab professor. Hansen soovitab töötada eelkõige targalt, mitte kõvasti.