8 nippi, kuidas teha endast elu parimad sensuaalsed fotod

1. Võti peitub enesekindluses

«Hea foto saamiseks on kõige olulisem enesekindlus,» ütleb pin-up fotograaf Sophie Spinelle. «Ütlen alati enne pildistamist oma modellidele, et vaadake peeglisse ja leidke oma lemmikkoht keha juures. Inimesed ei seisa tavaliselt alasti peegli ees ja ei vaata süvenenult oma keha. See tegevus aga muudab kõike. Harjuta peegli ees poseerimist, et aru saada, milline su keha erinevates poosides välja näeb ja võta need teadmised endaga pildistamise jaoks kaasa,» soovitab fotograaf.



2. Kontrolli oma ümbrust

Pole midagi halvemat kui seksikas selfi, mille taustal on vedelemas hunnik musta pesu. Tausta sättimisel tuleb olla tähelepanelik. Kui tagaplaanil olev vann on okei, siis fotol paistev WC-pott seda ei ole. Klaasike veini ja tegemata voodi võivad aga pildi meeleoluga sobida. Lemmikloomi tasub sellistest fotodest säästa.



3. Valgus on kõige olulisem

Selfide puhul on hea valgus kõige olulisem, nii et tasub pildistada päevavalguses. Võib tunduda vastuoluline teha seksikaid pilte valges, aga kollane lambivalgus ei mõju fotol kuigi veetlevalt. Proovi pildistada oma kodu kõige valgemas toas.



4. Leia õige nurk

Võid kaaluda statiivi ostmist ja kasutamist, sest niimoodi saad tervet oma keha pildistada distantsilt ja sul on suurem võimalus erinevate nurkade vahel valida. Statiiv annab võimaluse ka kõrgelt pildistada, mis fotol mõjub veetlevalt. Erinevate pildistamisnurkadega eksperimenteerimine aitab kindlaks teha, mis sinu jaoks kõige paremini töötab.



5. Rõhuta oma parimaid külgi

Parima poosi saad valida sõltuvalt kehaosast, millele tahad tähelepanu tõmmata. «Kui sulle meeldivad kõige rohkem rinnad, võid selga panna ilusa pitsrinnahoidja ja katsetada näiteks otsekaadrit, kus ilusalt maniküüritud kätega oma rindadest haarad,» annab fotograaf soovituse.



6. Ära ole liiga enesekriitline

Proovi mitte üle mõelda ja ära ole oma keha suhtes liigselt kriitline. «Kõht on näiteks fotodel väga kaunis,» sõnab Spinelle. On tõenäoline, et inimene, kellele sa alasti pildid saadad, ei näe su keha ilma riieteta esimest korda ja eelistab töödeldud piltidele justnimelt tõelist sind.



7. Kui kahtled, varja oma nägu

Kui saadad foto kellelegi, aga ei ole päris kindel, mis sellest edasi võib saada, varja oma nägu. Niimoodi on väiksem tõenäosus, et inimesed fotot sinuga seostada saavad. Lõika pärast fotol nägu ära ja kindlasti kata kinni tätoveeringud, sest nende järgi on inimest lihtne ära tunda.



8. Ole oma piltide saatmise ja salvestamisega ettevaatlik