«Pilvede all» teeb ajahüppe: kes jäävad ja kes kaovad?

Kinodes jooksnud film jõuab vaatajani 2. septembril kell 20.00, seega ongi sarjas põnev näha, millised sündmused leiavad aset aasta enne filmis toimunut. Loomulikult tähendab ajahüpe ka seda, et ekraanile jõuab uusi nägusid. Produtsent Kirss lubab, et esimene üllatus ootab vaatajat juba avaosa esimestes stseenides. Samas ei pea vaataja kartma, et mõni tema lemmik oleks jäädavalt kadunud. «Sari on eetris olnud kaheksa aastat ja selle aja jooksul oleme näitlejatele vajadusel võimaldanud erineva pikkusega pause,» selgitab Kirss, «kellel on olnud vaja sünnitada, kes on soovinud ajutiselt keskenduda teistele projektidele.» Seega kohtume vanade ja uute lemmikutega juba nädala pärast, kolmapäeval, ikka kell 21:30, Kanal 2'e lainel.