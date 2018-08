Pruut katkestas kihluse: kuidas pole külalised nõus maksma osalemise eest 1500 dollarit?

Pettunud pruut paljastab, et oli sunnitud pulmad ära jätma, kuna külalised keeldusid maksmast pulma osalustasu, mille suurus oli üle 1000 euro inimese kohta. Pruut loodis saada külalistelt abi, et astuda abiellu enda lapsepõlve kallimaga 46 000 eurose pulmapeoga.

Pruut, kelle varjunimeks sai Susan, kirjutas neli päeva enne pulmapidu enda Facebooki kontole pika kirja, kus teatas pulmade ärajätmisest. Kuid see pole kõik, Susan teatas, et nad lähevad oma kihlatuga lahku, kuna nende ühisel teel tuli ette parandamatud probleemid. Seejärel selgitas ta, et nende lahkumineku aluseks oli pulmade tühistamine, kuna pulmakülalistel polnud

«Kuidas me saaksimegi teha pulmi ilma korraliku rahastuseta? Me ohverdasime nii palju ja rääkisime ka mõnede inimestega, kes lubasid meile isegi rohkem kinkida, et saaksime oma unistuse täide viia,» kirjutab Susan nördinult, «minu pruutneitsi pakkus 5000 dollarit lisaks oma pulmakorraldusele ning eksmehe pere 3000 dollarit. Tänasime pisarsilmil ja võtsime pakutu vastu.»

Kuna kõigest kaheksa kutsutut vastasid kutsele koos tšekiga 1500 Kanada dollarile, jäi suurejooneline pulmapidu ära. «Meie palve ei olnud midagi enneolematut!» ahastab nüüdne üksikema Susan. Viimases hädas palus ta pulmakülalistel annetada summa, mida nad on valmis ära andma. «Nagu... mis on 1000 dollarit? Või 1500 dollarit? Seda pole ju palju!» ei mõista Susan, miks peab andma järele enda unistuste pulmalt.

Kogumisplatvormi kaudu jõudis pruutpaarini vaid 250 dollarit, mis tekitas pruutpaari vahel pingeid. Kui peigmees pakkus Susanile võimalust minna ja abielluda soodsamalt Las Vegases, naeris naine talle vaid näkku: «Ta tahtis mingit odavat räpast Vegase pulma! Mida kuradit?» Susan vihastas, et mees peab teda odavaks pruudiks, kellega «kuskil kambris abielluda». Veelgi enam, Susan ei suuda ära imestada, et mees sellise ettepaneku eest ei vabandanud.