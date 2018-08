Moelooja Roberta Einer: kui naiste palk on meeste omast 30 protsenti väiksem, olgu siis ka korterirent odavam

Roberta kirjutab oma Facebooki postituses, et 2015. aastal ülikooli lõpetades valis ta uurimustöö teemaks justnimelt neljanda laine feminismi, mida me tema silmis juba hetkel paljuski sõuame, ja teemat uurides sai ka temast endast tugev ja aus, kuid mitte agressiivne ega hirmus feminist.

«Eriti läks mulle hinge soolise palgalõhe teema. Tundus eriti kreisi, et kui naine töötab näiteks poes klienditeenindajana kaheksa tundi, siis ta teenib 30 protsenti vähem kui TÄPSELT SAMA tööd tegev mees. What? Kui naised autosid ostavad või kortereid rendivad, siis keegi ei tee meile ju allahindlust 30 protsenti, sest me oleme naised?» kirjutab Roberta.

Nüüd kolm aastat hiljem on Eesti endiselt üks suurima palgalõhega riike maailmas. Majandusorganisatsiooni OECD andmete kohaselt moodustab naiste keskmine palk Eesti tööturul 71,7 protsenti meeste omast, mis teeb palgalõhe suuruseks 28,3 protsenti.

«Meie armas Eesti, keda me peame nii eeskujulikuks Euroopa riigiks, on EUROOPA SUURIMA PALGALÕHE LISTIS NUMBER 1!? See on peaaegu kaks korda suurem Euroopa keskmisest! Ometigi tundub, et inimesed vaatavad sellest teemast täiesti mööda ja isegi meie valitsus arvab, et see on ok,» tõdeb Roberta kurvalt.

Uskudes, et teda jälgivad ja toetavad mõistlikud, intelligentsed inimesed, kes usuvad maailma, kus kõik sood ja rassid on tänapäeval võrdsed, palub moelooja, et inimesed võtaksid aega ja kirjutaksid oma nime alla Mary Jordani poolt ellu kutsutud petitsioonile.

Petitsiooni eesmärk on koguda piisavalt palju allkirju, et teema saaks riigikogus aruteluks võtta. Ideaalis võiks riigikogu muuta võrdse kohtlemise seadust nii, et see kohustaks enam kui 25 töötajaga tööandjaid iga kolme aasta tagant läbi viima palgaauditi, mis tuvastaks, parandaks ja väldiks õigustamatuid erinevusi meeste ja naiste palkade, töölevõtu- ja töötingimuste osas ning koostaks võrdse palga jaoks vajaliku tegevuskava.

Roberta soovitab alla kirjutada mõlemale lingile ning võtta aega, et sel teemal mõelda ja lugeda. «Arutage enda lähedastega: meeste, naiste, lastega. Ja jagage kõvasti! Viime Eesti sellest Euroopa edetabeli tipust välja!» esitab disainer üleskutse.

Lõpetuseks sõnab noor moelooja, et meeste ja naiste võrdne kohtlemine ja neile võrdse palga maksmine ei võta meestelt ühestki küljest õigusi ära. «Mehed, kes seda mõistavad ja toetavad, on maailma kõige ägedamad, tugevamad ja mehelikumad mehed!» sõnab Roberta.