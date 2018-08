Usu või ära usu: süsivesikuid on kõige parem tarbida hoopis sel kummalisel ajal

Treener ja jõusaali asutaja Laurence Fountain selgitab, et parim aeg süsivesikute tarbimiseks on hoopis õhtu. Kui lõikad päevasest toitumisest ära süsivesikud, toodab keha efektiivsemalt adrenaliini. See omakorda alandab veresuhkrut ja aitab kehal tõmmata rasvarakkudest rasva välja, selgitab Fountain.