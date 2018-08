Psühholoog Kätlin Konstabel: mida teha, kui märkad sõbra halba suhet?

Õigel viisil sõbra probleemset suhet jutuks võtta on üksjagu keeruline. Tegemist on delikaatse teemaga, paljude jaoks on paarisuhte nende identiteedi ja enesehinnangu oluline osa ning selle võimalikele mõradele otsa vaatamine valus. Vähimatki viidet probleemidele võidakse võtta lausa isiklikus elus läbikukkumisena. Kindlasti tuleb sellised vestlused enne põhjalikult läbi mõelda.

Suhetes võib olla väga erinevaid probleeme, küsimus on, kas igale poole peaks sekkuma. On olukorrad, kus tuleks aga tõsiselt kaaluda oma murest märku andmist: 1) kui sõbra partner on mis iganes moel vägivaldne või väga kontrolliv 2) kui on näha, et probleemne suhe on hakanud mõjutama sõbra vaimset ja füüsilist tervist, karjääriotsuseid ja tööl hakkamasaamist, elukvaliteet tervikuna näib olevat kannatanud 3) kui sõbra käitumine ja olek on oluliselt negatiivsemas suunas muutunud (tema enesehinnang on väga madal, ta näib väga masendunud, ärrituv, endassetõmbunud, ärev, hajevil) ja sul on tunne, et sel võib tegemist olla paarisuhtega 4) ta räägib väga tihti oma suhteprobleemidest ja sa näed seal alati sama probleemimustrit.

Enne rääkima asumist peaksid korraks tõsiselt järele mõtlema, miks sa seda õigupoolest teha tahad. On sul ikka just sõbra heaolu mõttes? Ega elu ole lihtsalt igav, nii et tekib soov emotsionaalse päriselulise põneviku järele, kus sa saaksid olla keskses ja mõjukas niiditõmbaja rollis? Või ega sul ole kade meel ladusalt kulgeva (aga muidugi mitte ideaalse) paarisuhte tõttu? Või ega sa arva, et paarisuhtes ollakse õnnelik ainult ühel kindlal viisil (nagu sina, sinu vanemad või kuskilt loetud ideaal) ja muud moodi suhted on valed? Võib-olla on asi aga selles, et sõbra kallim on sulle lihtsalt vastumeelne või ei kannata tema sind?

Kui oled kindel, et oled sõbra või tuttava suhte pärast siiralt mures just põhjusel, et hoolid temast, siis tuleb sellist suhtejuttu rääkima asudes meeles pidada mõningaid kindlaid põhimõtteid: