14 konkreetset nõuannet, kuidas aidata sõpra, kes on vägivaldses suhtes

Suhetes võib olla väga erinevaid probleeme, küsimus on, kas igale poole peaks sekkuma. On olukorrad, kus tuleks aga tõsiselt kaaluda oma murest märku andmist: 1) kui sõbra partner on mis iganes moel vägivaldne või väga kontrolliv 2) kui on näha, et probleemne suhe on hakanud mõjutama sõbra vaimset ja füüsilist tervist, karjääriotsuseid ja tööl hakkamasaamist, elukvaliteet tervikuna näib olevat kannatanud 3) kui sõbra käitumine ja olek on oluliselt negatiivsemas suunas muutunud (tema enesehinnang on väga madal, ta näib väga masendunud, ärrituv, endassetõmbunud, ärev, hajevil) ja sul on tunne, et sel võib tegemist olla paarisuhtega 4) ta räägib väga tihti oma suhteprobleemidest ja sa näed seal alati sama probleemimustrit.