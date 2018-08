Lugejakiri: ka Nõukogude ajal oli koolikiusamine olemas ja kiusati igal võimalikul juhul

Kui tänapäeval on igal õpilasel telefon, siis sellel ajal oli telefon luksus. Õpetajate toas oli lauatelefon ja see oli kõik. Polnud ka mingeid arvuteid ja muid tänapäeva imevidinaid. Üldse pidime üsna varakult iseseisvaks saama, sest sellist ninnutamist nagu tänapäeval, ei olnud. Kui olid rumal ja laisk ning õppida ei viitsinud, ei hakanud keegi selle üle vaidlema, õppenõukogu otsustas, kas jääd istuma või ei. Ja kui jäid, polnud seda kellelegi kaevata. Kõik, kes mingi pahandusega hakkama said, olgu see siis salaja suitsetamine või bussijaamas kaklemine, said diektorilt käskkirja. Need rippusid klaasi all seinal, kõigile teadmiseks ja lugemiseks. Samuti nagu kiituse avaldamised tubli õppeedukuse või millegi muu silmapaistva eest. Kui olid aga eriti «nüri pliiats» saadeti sind lihtsalt kuhugi abikooli või käitumisprobleemide puhul erikooli.