Vaata järele! Kas ilm mõjutab meie meeleolu?

Hiljutine Brigham Youngi Ülikoolis läbi viidud uuring tõestas, et päikesevalgus tõepoolest mõjutab meie tuju. Päike on meeleolu aspektist isegi olulisem kui temperatuur, õhusaaste või vihm.

Uuringute käigus vaadati, kuidas ilm ja ilmaga seotud faktorid meie meeleolule mõjuvad. Tuli välja, et inimesed kaebasid stressi üle rohkem lühematel päevadel, mil oli vähem päikesevalgust, kirjutab MedicalDaily. Tulemused näitasid, et valge aeg mõjutas inimeste tuju rohkem kui tegelik päikesevalguse hulk.

Uuringute käigus vaadeldi ka meteoroloogilisi ja välisõhu kvaliteedi andmeid. Selgus üllatav fakt, et kui inimesed eeldasid, et vihmane ilm põhjustab rohkem stressi, siis andmed seda ei näidanud.

Hiljuti on läbi viidud veel mitmeid uuringuid, et selgitada välja ilma mõju inimese tujule, kuid tulemused on olnud segased. Selge on aga see, et päike ja päevavalgus mõjuvad meie meeleolule hästi.