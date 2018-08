Margit Meikar: partnerit pettes olen lähtunud põhimõttest, et vahelejäämine on keelatud

Ma sattusin mõni aeg tagasi vestlema ühe vana tuttavaga, kellel on seljataga paarkümmend aastat kooselu. Ta tunnistas mulle, et kuigi tema paarisuhtest on kadunud ühine eluvaade, igapäevane rõõm ning rahuldustpakkuv seks, siis ta sellest kooselust ei lahku ning ühtegi kõrvalsuhet endale ka ei luba. Ta on andnud abielludes tõotuse olla koos ja ta peab seda aegade lõpuni.

Tegelikult on selliseid põhimõttekindlaid mehi ja naisi meie seas pigem vähem kui rohkem. Ka Tervise Arengu Instituudi hiljuti avaldatud uuring seksuaalkäitumisest räägib sama - igas neljandas kooselus petetakse. Võib-olla on see isegi liiga optimistlik tulemus - sensitiivse teema puhul kiputakse end pigem paremana näitama.

Igatähes elame me topeltmoraaliga ühiskonnas, kus ühelt poolt peetakse kõrvalsuhteid lubamatuks, samas osa neist, kes selles küsimuses kriitiliselt sõna võtavad, on samuti oma püsipartnerit petnud. Ma ei propageeri kõrvalsuhteid, vastupidi, kuid kuna paraku paljud meist puutuvad nendega ühel või teisel moel elus kokku, võiks petmisest ka avatumalt rääkida.

Peaaegu kõik on mõnel hetkel oma fantaasiates ihalenud kedagi teist kui oma partnerit. Küsi huvi pärast endalt: «Kui oleks 100 protsenti kindel, et see välja ei tule, kas ma võimaluse korral läheksin selle ihaldatuga voodisse?» Jah, on inimesi, kes sellest mõttest kunagi edasi ei liigu, aga paljudel meist on vaja vaid seksuaalset touchi, sobivat situatsiooni ning võimalust soov ellu viia.

Meeste puhul on petmise peamiseks põhjuseks vajadus seksuaalse põnevuse järgi, vähene või mitteootuspärane seksuaalelu ning rahulolematus oma paarisuhte hetkeseisuga. Naistega on pisut teisti, neil on esmaseks kõrvalehüppe eelduseks nn õnnetuse tunne, igatsus emotsionaalse läheduse järgele ja alles seejärel vähepakkuv seks kooselus või seiklusjanu.

Paljudel paaridel puudub suhte alguses teadmine, mida nende partner truudusest üldse arvab. Nad on astunud koosellu valede ootustega, vaid iseenda arusaamaga petmisest ja omavahel ei ole räägitud, mida üksteiselt soovitakse. Paljudele on monogaamsus ainuvõimalik, mõnedele on isegi kaaslase huvituv pilk vastassoole reetmine, kuid on ka neid, kes on nõus avatud suhtega, kus vastastikkusel kokkuleppel on vabad seksuaalsuhted mõlemale lubatud. Aga mida keegi arvab, see selgub alles kooselu jooksul ning kui kokku on sattunud inimesed, kel on väga erinevad arusaamad, siis on probleem suhtesse juba eos sissekirjutatud.