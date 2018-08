Lugejakiri: meie kooliaja esimene arvuti kandis armastatud koolipoisi nime

Algklassides tohtisime kirjutada vaid sulepeadega. Need aga olid väikese lapse suurim nuhtlus. Olgu tindiga määritud riiete või pinaliga kuidas on, kuid sinised lärakad hoole ja armastusega kirjutatud tekstil näisid alatuse tipuna! Ma ei mäleta ühtegi sulepead, mis oleks ainult korralikult käitunud ja õpetajale meeldida üritanud. Lisaks pandi tugevat rõhku ka ilusale käekirjale. «Varesejalad» olid rangelt keelatud ja vähemalt vanima kooliastmeni põlu all.