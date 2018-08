Erguta oma immuunsüsteemi 24 tunniga

Tervisliku lõunasöögi juurde kuulub ka väike jalutuskäik. On lihtne jääda lõunat sööma arvuti taha, aga tuleb meeles pidada, et lisaks seedimisele, pole see hea ka immuunsüsteemile.

Pärastlõunal tabab meid tihti kerge uimasus, nii et on tavaline sirutada käsi millegi suhkruse järele. Parem valik on proteiinirohke snäkk. Proteiin mõjub hästi veresuhkrule ja on kasulik ka immuunsüsteemile.