Vaata järele! 10 kuulsust, kes on veganid

Alicia Silverstone

FOTO: Yoram Kahana_Shooting Star / Shooting Star/Sipa USA

Alicia Silverstone hakkas veganiks loomaõiguste nimel ja uuel elustiilil on olnud ka positiivsed mõjud tema tervisele. «Ma loobusin oma astma inhalaatorist, jätsin ära iganädalased allergiasüstid, kaotasin kaalu ja mu nahk ning juuksed muutusid säravamaks,» kiidab staar uue toitumisega kaasnenud muutusi.



Olivia Wilde

FOTO: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Olivia Wilde tunnistab, et kõigub veganluse ja vegetaarluse vahel. «Vegan olemine ei ole alati lihtne, aga see on osa elustiilist, mis tekitab väga hea enesetunde ja mõjub hästi ka välimusele,» sõnab näitleja.



Carrie Underwood

FOTO: O'Connor/AFF-USA.com / AFF/PA Images

Carrie Underwood on öelnud, et väldib igasugust liha söömist ja üritab veganluse suunas liikuda. «Kõige lihtsam on siis, kui ma ise endale süüa teen. Me sööme väga harva väljas, sest mulle meeldib täpselt teada, millest mu toit koosneb ja see on väga raske, kui keegi teine selle sulle valmistab,» on staar tõdenud.



Jenna Dewan

FOTO: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Jenna Dewan pole liha söönud sellest ajast peale, kui ta 10-aastasena tapamajadest dokumentaalfilmi nägi. «Ütlesin järgmisel päeval, et ei söö enam kunagi liha ja nii see jäigi. Tunnen ennast hästi nii moraalselt kui ka füüsiliselt,» tõdeb näitleja.



Liam Hemsworth

FOTO: DANNY MOLOSHOK / Reuters / Scanpix

Liam Hemsworthi inspireerisid veganiks hakkama Woody Harrelson ja Miley Cyrus. «Sellise toitumisega ei kaasne midagi negatiivset. Ma tunnen ainult positiivseid muutusi, nii vaimselt kui füüsiliselt,» sõnab näitleja.



Stevie Wonder

FOTO: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Stevie Wonder on öelnud, et pärast veganiks hakkamist tunneb ta ennast hästi, näeb hea välja ja talle meeldib, et saab keskkonnale head teha. «Me peame oma planeedi eest paremini hoolitsema, muutma ta laste jaoks jätkusuutlikumaks. Me ei saa sellest ainult rääkida, vaid peame tegutsema,» on legendaarne laulja öelnud.

Ariana Grande

FOTO: Chris Pizzello / AP

Ariana Grande hakkas veganiks armastusest loomade vastu. «Ma armastan loomi rohkem kui suuremat osa inimesi. Ilma naljata. Kuid ma usun ka veganluse positiivset mõju eluea pikkusele ja õnnelikule enesetundele,» on laulja tunnistanud.

Woody Harrelson

FOTO: Daniel Leal-Olivas / PA Wire/Press Association Images

Woody Harrelsonist sai vegan 24-aastaselt. «Mulle meeldis süüa burgereid ja steiki, aga tundsin ennast pärast väga halvasti. Ma lihtsalt pidin neist loobuma, kuid kõige esimesena jätsin ära piimatooted,» räägib näitleja.

Jessica Chastain

FOTO: LUCY NICHOLSON / REUTERS

Jessica Chastain on olnud vegan üle kümne aasta. «Ma pole kunagi tahtnud vegan olla, aga kuulasin oma keha. Kui ma veganlust esimest korda proovisin, olin energilisem kui kunagi varem,» tunnistab näitleja.

Jason Mraz

FOTO: Ints Kalnins / Reuters

Jason Mraz hakkas veganiks, et toetada oma bändikaaslast. «Minu bändikaaslane sai teada, et tal on II tüübi diabeet ja tundis, et ainus viis ennast aidata, on hakata veganiks. Ma tahtsin talle toeks olla,» räägib laulja.