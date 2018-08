4 põhjust, miks peaksid rohkem kartulit sööma

Kartul on üks parimaid toiduaineid söögiisu rahuldamiseks, sest tekitab kiiresti täiskõhutunde. Samuti sisaldab kartul rohkesti kiudaineid, mis on abiks toidu seedimisel. Eriti kasulikud on maguskartulid, milles lahustunud kiudained aitavad tasakaalustada seedeprotsesse ja on abiks kaalu säilitamisel.