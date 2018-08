Kaalulangetustrend, mille eksperdid soovitavad kohe ära unustada

Toiduasenduskokteilid või -smuutid on mõeldud neile, kel on väga kiire elustiil, kuid kes peavad oluliseks mitmekülgset söömist ja tahavad kiirelt ühe joogiga kõik vajaliku kätte saada. Kuna need on väga mugavad, ootavad neilt imetegusid ka inimesed, kes tahavad kaalust alla võtta, kirjutab Hello Healthy.

Paraku on neil jookidel üks suur miinus. Võrreldes päris toiduga ei ole need nii nauditavad ja rahuldavad kui maitseküllane päris söök, mida saab hammustada ja närida. See on aga kaalulangetuse seisukohalt väga oluline aspekt. «Toiduasenduskokteilid võtavad söömise rõõmu ära, sest need juues lastakse kalorid endale teadvustamata kõrist alla,» selgitab toitumisnõustaja Sharon Zarabi.

«Kuigi need sisaldavad õiges vahekorras valke, rasvu ja süsivesikuid, on neis väga vähe kiudaineid,» lisab ta. Pealegi peab silmas pidama, et vedelikud läbivad seedesüsteemi kiiremini kui tahke toit, mis tekitab paremini täiskõhutunde ja mille seedimine aitab ka vähesel määral kaloreid põletada.

«Tahket toitu süües peab keha närimisele ja seedimisele kulutama rohkem energiat kui kulub vedelikku juues. Kui regulaarselt tarbida vaid vedelat toitu, siis väheneb toidu termiline efekt, mis mängib oma rolli selles, kuidas ainevahetus pikemas plaanis toimib,» selgitab Zarabi, et kui toiduasendus-shake on kehale seedimiseks «liiga lihtne», kulutad kokkuvõttes vähem kaloreid.