Neeme Raud: infomerel, üha paksemas udus

Üks praeguse meediamasina telgitaguseid tundev kolleeg seletas hiljem, et ilmselt oli Liisi-lugu võetud otse Instagramist, kust võrguväljaanded kopipeistiga osa oma materjalist ammutavad, eeldades, et need aitavad reaalse meedia väljaannetel hästi teenida, sest koguvad korralikult klikke. (Ilmselt neiltki, kes tahavad lihtsalt näha, mis jama see nüüd siis on!)