Katrin Kuldma diskreetne luksus

Minu praegune moemaailma lemmik on New Yorgis elav sakslane Tomas Maier. Tema nimi ei ütle isegi paljudele moeteadlikele inimestele ilmselt mitte midagi. Maier aga naudib anonüümsust, teades, et need, kes teda ja ta tooteid teavad, on olemas, ostavad-kannavad-naudivad neid ja massiturg teda ei paelugi.