Stuart on enda sõnul väga vaikne ja tagasihoidlik 60 kilo kaaluv mees. Emma on aga vali ja väga elava loomuga ning kaalub 160 kilo. Kui mõni teine võiks neid pidada teineteise vastandiks, kes kuidagi kokku ei sobi, siis ise on nad väga rahul, et sobivad ideaalselt kokku, kirjutab Caters News.

Paar sai internetis tohutu tähelepanu osaliseks möödunud nädalal, kui Emma postitas endast ja mehest sotsiaalmeediasse fotosid kuulutades: «Tema on kõhn ja mina olen paks, aga just nii meile meeldibki!» Naine tundis, et peab oma suhtest avatult rääkima, sest kuigi nad ei tundu väliselt kokku sobivat, on nad ise väga õnnelikud.

«Ma olen Stuartist alati suurem olnud, aga pärast kolme lapse saamist olen veelgi juurde võtnud,» ütleb ta. «Kõige rohkem kaalusin vahepeal 170 kilo, aga Stuart on alati 60 kilo olnud. Meid ei ole see kunagi häirinud, et ma Stuartist suurem olen, kuna me oleme mõlemad õnnelikud ja armastame teineteist.»

Emma ja Stuart Grundy. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Kui noored esmakordselt Manchesteris väikeses toidupoes kohtusid, meeldis Emmale see, kui häbelik Stuart oli. Varem ei olnud ta selliseid poisse märganud ja pärast esimest kohtingut olid nad lahutamatud. Stuartit võlus omakorda see, et Emma on nagu tulesäde ja tema jaoks ei olnud neiu kaal mingi probleem.

«Minu meelest on oluline näidata teistele, kui õnnelikud me oleme, sest kui mõned võivad mõelda, et me ei sobi üldse kokku, siis tegelikult ei oska ma paremat suhet ettegi kujutada,» räägib Emma. «Me oleme mõlemad õnnega koos ja väga tänulikud, et oleme teineteist kohanud, sest pole mingit põhjust, miks nii erinevad kaalus inimeste suhe ei võiks toimida.»

Sotsiaalmeedias on paljud avaldanud paarile toetust ja mingit viha enda suunal ei ole naine tunnistanud. Negatiivsetest hinnangutest on tal enda sõnul nagunii ükskõik, sest teiste arvamus ei ole lihtsalt oluline. «Ma usun, et meie piltidelt on ilmselge, et me oleme meeletult armunud.»

Emma ja Stuart Grundy. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Emma on veendunud, et kehakaal nagunii õnne ei too ja tema on leppinud sellega, et ei saa kunagi saledaks. «Stuart on alati öelnud, et ta armastab mind mis tahes kaalus ja mu iseloom ei ole teismeeast saadik muutunud,» lisab ta. «Ma olen oma välimuse suhtes väga enesekindel ja mul ei ole mingeid probleeme sellega, et mehest suurem olen.»