Noore naise võitlus: see on see vähivorm, mida tahad saada

Liisa-Maria ja tema kallim Nick elasid USA-s, kus planeerisid suurejoonelisi pulmi. Paar kuud enne Eestisse tulekut aprilli lõpus tundis Liisa, et rinnas on mingi tükk. Midagi halba ta ei mõelnud: «Olin elu parimas vormis.» Suurejooneline pulmapidu võttis mõneks ajaks kogu tähelepanu endale ning alles pulmareisilt saabudes pani Liisa igaks juhuks arstile aja kinni. «Ega ma ei teadnud, kuhu minema pean. On see nahaarst, naistearst?» meenutab ta, et alles internetist otsides leidis tee Magdaleena haiglasse. Esialgu kuupikkune ootelist lühenes aga kiirelt lähipäevile, kui Liisa enda sümptomeid kirjeldas. Kaks ja pool nädalat hiljem istusid nad abikaasaga kabinetis ja kuulsid neid kolme sõna: sul on vähk.

«Mäletan, et vaatasin kabinetis plakateid, kus kutsuti rinnavähi sõeluuringule 40-, 50-, isegi 60-aastaseid naisi ja mõtlesin: ma ei peaks siin olema.» Tänu varajasele avastamisele diagnoositi Liisal vähi nullstaadium. Vähk paiknes rinna piimajuhas, mis ei võimaldanud tal edasi areneda. «Naljatasime, et kui vähi saad, siis see on see vähk, mida tahad saada. Kõlab halvasti, aga…» tõmbub muidu päikeseline Liisa tõsiseks, «Enne oppi öeldi, et kiiritusravi ja kolm kuni viis aastat hormonaalravi on järgmised sammud.» Selle jutu saatel saadeti Liisa viljakusarstile, kuna kiiritusravi korral on võimalus, et lapsesaamine ei ole tulevikus üldse teemaks. «Ma olen 26, muidugi ma tahan ema olla! Ma olin juba valmis emaks saamiseks ja siis…» kirjeldab ta segaseid emotsioone. Särtsakas naine alla anda ei kavatsenud. Liisa kirjutas detailselt välja oma loo, iga testi tulemused parimas mõeldavas versioonis. Liisa teadis, et kiiritus- või hormooniravi ei olnud osa tema loost. «Tagasi vaadates ja lugedes kirja pandud lugu kõik just nii läkski.»