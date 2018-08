SÕBRANNA NÄDALAHOROSKOOP: riskantne aeg rahaasjadega tegelemiseks

Uuendusmeelne Uraan teeb trigooni alalhoidliku Saturniga, nii on üllatuslik uus ja läbiproovitud vana omavahel kenasti tasakaalus. Sul on võimalus teha edukalt üsnagi julgeid muudatusi, kui kasutad arukalt õpetlikke varasemaid kogemusi ning enda rikkalikku teadmistepagasit.

Sõprade toetus ning innustus panevad sind tegutsema. Üheskoos suudate nii mõndagi põnevat korda saata. Töine õhkkond võib aga kiskuda pingeliseks, päris raske on teha koostööd inimestega, kes on sinust kõrgemal ametipositsioonil. Nad võivad käituda ettearvamatult ja tujukalt või edastada vastuolulist infot.

Partnerlussuhete teema on tähelepanu keskmes. Oled väga emotsionaalne, vajad lähedust ja hoolimist, hing ihkab romantilist armastust. Paraku aga ei näe sa suhete vallas toimuvat kuigi realistliku pilguga. Kipud kallimat idealiseerima ning ootad temalt rohkem, kui ta anda oskab ja suudab.

Kui su igapäevane tegevus nõuab keskendumist ning kellaaegadest kinni pidamist, võid praegu püsti hädas olla. Kaldud hajameelsusse, kipud asju unustama ja segamini ajama. Sind võib segada see, et mõtled aina minevikule. Tundub, et kunagi olid ajad paremad. Sa justkui loodaksid möödunut tagasi saada.