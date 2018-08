VIDEO. Kirglike hullude ala

Hetk enne seda, kui parajalt tugeva tuule esimest korda korralikult purje saan, alles tuigun vibreerivatel makaronjalgadel ega saa tuhkagi aru, mis puhub, kust puhub ja kuidas seda loodusjõudu liikumiseks kasutada saab. Aga äkki on hoog selline, et laud lendab hüpeldes üle lainete ja pean kogu keharaskuse taha kallutama, et tasakaalus püsida. See on ebareaalselt mõnus! Ning imelugu küll – suurema hooga tuisates on tasakaal parem ja liikumine märksa loomulikum, kui ettevaatlikult ukerdades. Tekib vahetu tunnetus, tuul on konkreetne vend, ma saan temast aru.

Meri ees on suur ja lai ning kelle asi, kuhu täpselt ma jõuan. Keda huvitab, et ma ausõna peal laual püsin, koba peale pööran ja kehvasti kurssi muuta oskan? Tunne on kirjeldamatu. Selles pole hirmu ega ühtegi segavat emotsiooni, ainult rõõm. Vaimustav on tunda ennast pisikese prahina, keda tuul kannab sinna, kuhu tahab, ning laine loksutab, kuidas heaks arvab. Kas tõesti mõni neist kaldal suurena paistnud probleemidest on veel päriselt olemas?

Roosta surfiklubi Surfar. Purjelauasõitu õpib Kristina Herodes. FOTO: Marko Külaots

Kivid ja kukkumised

Roosta rand on nagu väike surfiparadiis – avatud rannik, läänekaare tuuled, sügav vesi, mõnusate reggae’rütmidega surfibaar, kust saab varustuse, koolituse ja ka kõhutäie. Ruumi sõitmiseks ja elu nautimiseks leidub nii maal kui ka merel! Kuid päris uisapäisa ei saa siiski leekima panna – mõlemal pool tulevad kivid ette ja nende otsa kihutamine pole tervislik. Hooga kivi otsa lendamine ongi enam-vähem ainus oht, mis surfajat varitseb. «Tõsta puri kõrgemale! Vii taha! Veidike veel! Stopp, nüüd on kurss hea!» – surfiintruktor Aivo Mänd on seilanud mu kõrvale hetk enne seda, kui oleksin kividesse põrutanud.

Aivo Mänd klubist Surfar on konkreetne ja innustav juhendaja, kes ei tee liigseid sõnu, vaid nakatab oma hasardi ja optimismiga. Kui teda hoolikalt kuulad, siis kohe sõidad! FOTO: Tairo Lutter

Aivo on üks Surfari klubi hingi. Ta on sõitnud juba üle 15 aasta ja enamikust oma sõpradestki surfarid teinud. Tõeline vaba seiklejahing, kes näib erilise mureta kõikjale jõudvat. Tuleb, pikad juuksed laperdavad, päikesest põlenud nägu laia naeru täis ja lihtsalt nakatab oma optimismi ja hasardiga. Mulle sobib tema õpetamisstiil ideaalselt – täpsed juhised, ei mingeid liigseid sõnu. Ta ei ütle kunagi, et ära tee, see ei sobi algajale … Ainult kuulab, muigab ja julgustab: «Proovi! Kui kannatust on, küll siis tuleb ka!»

Kuidas käib kaldastart? Kui on kannatust pusida, saab asja käppa küll ja pääseb purje üles sikutamisest. FOTO: Tairo Lutter