Moeaasta suursündmus Tallinn Fashion Week avab oktoobris moesügise

Neli päeva kestev Tallinn Fashion Week toob lavale 23 moeloojat ja -brändi ning heidab pilgu ka Eesti moe tulevikutalentidele, kelle loominguga saab tutvuda Kultuurikatlas toimuva MoeP.A.R.Ki näituse raames. Moenädala avapäeval leiab aset ka suurejooneline Kuldnõela gala, mida esitleb Kaubamaja ning mis tähistab sel aastal igati uhket juubelit - üle antakse kahekümnes Kuldnõela auhind.

Viieteistkümnendat korda toimuv Tallinn Fashion Week avab moesügise 17. oktoobril Kultuurikatlas ning pakub moerahvale nelja päeva jagu põnevaid moevaatemänge - TFW toob publiku ette 23 Eesti disaineri uued kollektsioonid, sealhulgas ka Kuld- ja Hõbenõela auhindadele nomineeritud moekunstnike värskeima loomingu.

«Tallinn Fashion Weekist on aastatega kujunenud siinse moemaastiku vaieldamatu tähtsündmus ning mul on hea meel, et Eesti mood kõnetab nii kodumaist publikut kui ka moenädala väliskülalisi,» sõnab ürituse peakorraldaja Anu Kikas. «Seekordse Tallinn Fashion Weeki teeb kahtlemata eriliseks Kuldnõela juubel. Sel aastal anname üle kahekümnenda Kuldnõela auhinna, mis näitab, et oleme aastate jooksul Eesti moele kindlasti oma märgi jätnud. Ühtlasi tasub mainida, et tegemist on igati unikaalse auhinnaga, millesarnast ei leidu ka meie lähiriikides,» lisab ta.

FOTO: TFW

Sügisese Tallinn Fashion Weeki avalöök leiab aset 17. oktoobril, mil lavale astub põhjamaiselt karget stiili viljelev moebränd WOOM. TFW avatendusele järgneb aga suurejooneline, kahekümnendat juubelit tähistav Kuldnõela gala, mida esitleb Kaubamaja ning mille raames tunnustatakse siinse moemaastiku kõige säravamaid tähti. Eesti ihaldatuim moedisaini auhind Kuldnõel antakse silmapaistvale moedisainerile või kaubamärgile loomingulise järjepidevuse eest vähemalt viimase viie aasta vaates ning selle nominentideks on Kristel Kuslapuu, Hanna Haringmoebrändiga Monton ja Kriss Eglite kaubamärgiga New Vintage by Kriss. Lisaks Kuldnõelale antakse üle ka Hõbenõel, millega tunnustatakse viimase aasta meeldejäävaimat panust meie moeellu ning mille nominentideks on sel aastal Katrin Aasmaa, Liisa Soolepp ja Inga Vatsk-Laasner rõivabrändiga I V L.

Tallinn Fashion Weeki teisel päeval astuvad moepubliku ette Al Meta, August, Iris Janvier ja Kirill Safonov ning kolmandal päeval Diana Arno, Piret Kuresaar, Riina Põldroos, Ketlin Bachmann, Aldo Järvsoo ja Tallinn Dolls. Sügisese moenädala viimast ehk neljandat päeva jäävad lõpetama Woolish, Gita Siimpoeg, Kirivoo, BRAND NO.8, Alexanderling ning Mammu Couture.

Lisaks TFW põhiprogrammile heidab sügisene moenädal pilgu ka Eesti moe tulevikutalentidele - Tallinn Fashion Weeki raames jõuab Kultuurikatla Katelde saali näitus, mis toob kokku noorte moeürituse MoeP.A.R.K erinevate vanuserühmade võitjate tööd. Näituse külastamine on kõikidele huvilistele tasuta.

Tallinn Fashion Weeki piletid jõuavad müügile 1. oktoobril ning on saadaval nii Piletilevis kui ka üritusel kohapeal. Sügisese moenädala esitlejaks on Absolut ning ürituse toimumisele aitavad kaasa ka Goldtime, Kaubamaja, DHL, Frexeinet, Audi, Valge Klaar, Arensburg, Kevin.Murphy ning Sokos Hotel Viru.

Kuldnõela gala esitlejaks on Kaubamaja. Lisaks ihaldatud auhinnale ootab Kuldnõela ja Hõbenõela võitjaid ees luksuslik spaapuhkus Arensburgi hotellis Kuressaares, samuti pärjab võitjaid hinnaliste iPhone'idega Valge Klaar. Publiku lemmikdisainer saab Kaubamajalt kingiks kordumatu disainiga Dr. Martensi eksklusiivkollektsiooni saapapaari, lisaks loositakse kõikide hääletajate vahel välja hulgaliselt Kaubamaja kinkekaarte. Samuti saavad Kaubamaja kinkekaardi kõik Kuldnõela nominendid. Kuldnõela gala meigiosakonna eest kannab hoolt Max Factor.

Kuldnõel on sepistatud rauast ja nõelasilma osa on kaetud kullaga, Hõbenõel on sepistatud ja poleeritud terasest. Kuldnõela ja Hõbenõela autoriks on Jaanus Valt.

Tallinn Fashion Weeki programm

Kolmapäev 17.10

18.00 WOOM

20.00 Kaubamaja esitleb: Kuldnõel 20

Neljapäev 18.10

18.00 Al Meta, August

19.30 Iris Janvier

21.00 Kirill Safonov

Reede 19.10

18.00 Diana Arno, Piret Kuresaar

19.30 Riina Põldroos, Ketlin Bachmann, Aldo Järvsoo

21.00 Tallinn Dolls

Laupäev 20.10