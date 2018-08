Taimetarga ideenurk: kuidas astelpaju süüa ja mida sellest valmistada?

Eriti kasulik on süüa vähemalt septembris ja oktoobris palju astelpaju, et koguda jõudu pimedaks talveks ja olla vastupidav viiruste lainele, mis paratamatult saabub. Alustada tuleks mõnest marjast päevas, aga teha seda regulaarselt, juba paarkümmend marja päevas annab vajaliku toonuse. Üksainus mari on C-vitamiini sisalduse poolest võrdne apelsiniga.