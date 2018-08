Suur mood: poke-kauss

Täidab kõhtu, mõjub kergelt

Mõte Eestis pisike kausitoidubaar avada tuli noortel meestel pärast Stockholmi tänavatoidurestoranide kirjusse pilti süüvides. «Vaatasime, mida inimesed seal kiireks lõunaks söövad. Kausitoit on suur trend,» nendib Kohal. Traditsioonilisema toore kala poke- ja Jaapani don-kausside kõrval oli seal veel Türgi, Lähis-Ida ja India stiilis kausiroogi.

Kummalgi pole küll midagi tavalise lõunakohviku või -bufee prae vastu, kuid poket hindavad mõlemad tervisesõbralikumaks ja seda kiidavad nii sportlased kui ka toitumisnõustajad. Kui süüa ära üks 400–500grammine kausitoidu portsjon, ei teki kõhus sellist raskustunnet ja rammestust, nagu pärast suure prae söömist, kinnitavad mõlemad. «Kõht saab täis ja keha energiat, kuid ometi on kerge olla,» kiidab Kohal. Ega poket ei pea iga päev sööma – see on harjumuspärasele supile-praele hea vaheldus, kui kontorisöökla lõunapausi maitsed tunduvad mõnikord ühekülgsed.

Põhiline, millega poke pika ja kirju koostisainete loetelu kõrval peibutab, on komponentide värskus. Samuti peab Hawaii ja Jaapani sugemetega kausitoidus olema kõik tasakaalus, olgu see maitse, tekstuur või toiteväärtus. Poké Bowlis mõõdetakse kaussi süsivesikuteks paras kogus keeduriisi – liiga palju riisi teeb roa ühekülgseks. Riis võib olla soe või külm, kuidas kellelegi meeldib. Vitamiiniks on värske roheline, valguks kala või kana või tofu. Kõigi maitsete sidujaks ja ühendajaks on aga maitsekaste, mida tuleb mõõta meelepärane kogus. See ei tohi olla ülemäära kuiv ega majoneesine, ka liiga vürtsine mitte. Peale võib roale puistata seesamiseemneid või krõbesibulat. Üks trikk on riisi juures veel: et see oleks ühtaegu sõmer ja kleepuv, maitsestavad Poké Bowli kokad seda valmistamisel riisiäädika-õlikastmega. Alati võib riisi asendada millegi muu, näiteks bulguri, kinoa, nuudlite või tatraga. Või siis hoopis natšodega, nagu nende kanakausis tehakse – see on kõrvalasuva Prantsuse lütseumi õpilaste suur lemmik.

Süda tuksub kastmes

Kokku võib kaussi komponente laduda oma kümmekond, räägib Kohal. Kas see tähendab, et ka eestlaste kartulisalati võiks kuubikutena ja rühmiti kaussi laduda, majoneesikastmega üle valada ja ongi poke? Siiski ei. Kõige õigem on lähtuda ikka toidu sünnimaa tavadest, pealegi kartulit ühestki poke retseptist naljalt ei leia. Kuigi, kausimood on toidumaailmas nähtus omaette – isegi tummiseid smuutisid eelistatakse praegu pakkuda kausist.