Ilunõuanded meestele: mida, kuidas ja millal kasutada

Dove'i brändijuht Kertu-Kai Põldvere toob välja samm-sammult nõuanded, kuidas hommikuse dušiga oma juuste, habeme ja naha eest hästi hoolt kanda.

1. samm: juuksed

Juuste eest hoolitsemine on meeste ilurutiinis tähtsal kohal. Põldvere soovitab kasutada tugevdavat šampooni, mis aitab juukseid tervena hoida, käia regulaarselt juuksuris ja viimistlusvahendite puhul järgida reeglit – vähem on rohkem. Duši all tuleks esimesena juukseid pesta, sest nii on kindel, et šampoonijäägid saavad kehalt maha loputatud.

2. samm: keha

Mehed võiksid valida dušigeeli, mis puhastab sügavuti ja ennetab nahakuivust, mistõttu soovitab Põldvere kasutada õrnatoimelist niiskust lukustavat geeli, mis hoiab naha värske ja tervena. Tundliku naha puhul on õige vahendi kasutamine eriti oluline, sest kuiv nahk võib lõheneda ja seeläbi veelgi niiskust kaotada.

3. samm: nägu

Duši all tuleks nägu viimasena pesta, sest niiske nahk aitab raseerimisel siledama tulemuse saavutada. Kasuta niisutavat näopesuvahendit ja loputa sooja, aga mitte kuuma veega, et nahakuivust ennetada. Ära unusta ka habet pesta - selleks sobib nii näopesuvahend kui šampoon. Habemepesuga ei tohi aga liialdada, et mitte loomulikke õlisid välja pesta, mis hoiavad habeme terve ja niisutatuna.

4. samm: raseerimine

Dušiaur pehmendab näokarvu, mis teeb habemeajamise sujuvamaks. Raseerima peaks kindlasti kerge käega, mitte tugevalt surudes, et nahka mitte ärritada. Raseerimisjärgse lööbe ära hoidmiseks tuleks raseerida karvakasvu suunas.

5. samm: raseerimisjärgne niisutus

Raseerimisjärgsed palsamid või meestele mõeldud niisutavad kreemid leevendavad raseerimisest tingitud ärritust ja aitavad ennetada sissekasvanud karvu. Pärast habemeajamist tuleks mõni minut oodata, et nahk taastuks ja seejärel kasutada palsamit või kreemi, mis nahka pehmendab ja taaselustab. Niisutamine on parim kaitse ka hilisemate nahaärrituste ärahoidmiseks, sest pärast raseerimist võib minna kuni 48 tundi, et nahk taastuks.

6. samm: deodorant