See esimene kohting viib kõige suurema tõenäosusega abieluni

Vastanute kogemuse põhjal oli kõige populaarsem abieluni viiv esimene kohting eine restoranis. Rohkem kui pooled äpi kasutajatest olid oma abikaasaga just niimoodi kohtunud. Populaarsuselt järgmised kohtingud olid romantiline jalutuskäik, joogid baaris, kino, kohvipaus, rannakohting, muusikafestival või kontsert, spordiüritus või jalgrattasõit ja viimasele kohale jäi 1,9 protsendiga kohting lõbustuspargis.

Kohtinguekspert Kate MacLean sõnab, et esimese kohtingu asukohta valides tuleb meeles pidada, et ümbrus mõjuks vestlusele julgustavalt. «Kohtingud, kus saab palju rääkida, aitavad kaaslast paremini tundma õppida ja järgmise kohtumise kokku leppimine on tõenäolisem,» selgitab McLean.