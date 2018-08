Sodiaagimärgid, kes omavahel kuidagi kokku ei sobi

Jäär ja Vähk

Jäärale meeldib kiirelt edasi liikuda ja nautida armastust hetketasandil. Kui ta tunneb kellegagi «keemiat», siis tahab kohe selle ajel edasi tegutseda. See ei sobi aga sugugi kokku Vähiga, kes on sentimentaalne ja vajab enne suhtesse asumist usalduse loomist. Vähi jaoks on armastus nagu kunstiteos, mille detaile tuleb hoolikalt viimistleda. Ta tahab sügavmõttelisi kingitusi ja paarivahelisi sisenalju, mille jaoks tekib võimalus vaid ajaga. Selleks ajaks, kui Vähk end piisavalt mugavalt tunneb, on Jäär juba arvanud, et ta ei ole huvitatud ja on edasi liikunud.

Sõnn ja Veevalaja

Sõnn on etteaimatav ja kahe jalaga maa peal – ka kõiges, mis puutub südameasjadesse. Mõni võib pidada seda romantiliseks ja usaldusväärseks, mõni teine võib aga pidada seda hoopis paigaltammumiseks. Veevalaja on oma loomult uuendaja ja lammutaja. Sama igapäevane rutiin on tema jaoks igav ja lämmatav. Kui Veevalajat erutavad originaalsus, intellektuaalne stimulatsioon ja loomingulisus, siis hoolitsev Sõnn peab kõike seda ajaraiskamiseks. Kui nad leiavadki midagi ühist, siis ei ole mõtet seda rikkuda, kuid on vähetõenäoline, et Veevalaja suudaks seda suhet tervena hoida.

Kaksikud ja Skorpion

Kaksikute vabamõtlemine võib tekitada olukorra, kus tal on omavahel vastanduvad põhimõtted. See ajab Skorpionil juhtme kokku, sest tema peab kogu aeg täpselt teadma, kuidas ta partner millessegi suhtub. Kui kõik on pidevalt ebakindel, siis ei tunne ta end piisavalt turvaliselt, et tahaks oma südant siduda kestvaks suhteks. Kaksikutele meeldib dünaamiline keskkond (kolimine, suured elumuutused) ja tal on vaja inimest, kes suudaks sellega leppida.

Neitsi ja Kaalud

Neitsi on väga nutikas ja vankumatult realistliku loomusega. Tema jaoks ei ole vaja midagi ilustada, sest ta naudib elu just nii kibeda ja koledana nagu see on. Ta läheb eluraskustele vastu väärikuse ja huumoriga. Mõnele võib see värskendavalt mõjuda, kuid mitte Kaaludele, kes on üdini romantikud ja just vajavad oma roosasid prille, et elus paremini hakkama saada. Kaalud on optimistlikud armastajad, kes usuvad, et koos vaeva nähes on kõik võimalik. See, mis Kaalude jaoks on inspireeriv, tundub Neitsile naiivne.

Kaljukits ja Ambur

Kaljukits on töökas, ambitsioonikas ja küllaltki konservatiivne. See ei tähenda, et ta oleks jäik – ta lihtsalt teab, mida tahab ja võtab seda tõsiselt. See tähendab, et ta võib olla väga romantiline elukaaslane, kellele saab kindel olla. Ambur on aga hooletu geenius, keda saadab elus algaja õnn. Ta võib pidevalt igale poole hilineda, jätta juuksed kammimata ja unustada koti koju. Sellegipoolest on ta nii võluv, et kõik annavad talle need väikesed apsud andeks. Välja arvatud Kaljukits, kes ei salli hilinejaid.

Lõvi ja Kalad

Tundlikud Kalad on elutargad ja nagu vana rahu ise. Kalad oskavad teistele kaasa tunda. Vaprad Lõvid armastavad iseennast ja on truud kaaslased oma sõpradele. Seda lojaalsust ootavad nad ka oma elupartnerilt. Kui Lõvi tuleb koju ja tahab kurta, et kolleeg võttis tema töö eest au endale, siis hakkab Kalade esindaja rääkima sellest, kuidas see kolleeg võis end tunda ja miks ta küll nii tegi. Lõvi aga ei saa aru, miks kallim teda selles küsimuses ei toeta. Kalade jaoks on aga kõik inimesed sama olulised.