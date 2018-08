Sodiaagi saladused: sinu tähemärgi ideaalne pulmakleit

Veevalaja

Selles tähtkujus naised on tuntud enda originaalsuse ja lõbujanu poolest. Neile ei meeldi igavad asjad ning ka pulmakleidi puhul peaks nad valima moodsa lõike. Veevalaja lemmikuks disaineriks pulmakleidil võiks olla näiteks Amanda Wakeley.

Kalad

Kalad esindavad veemärke, mis tähendab, et ka nende pulmakleit peaks olema voolava lõikega. Kunstniku hingega Kalad peaksid proovima selga lillakates või pastelsetes toonides kleite. Romantika spetsialist disainer Hayley Page on Kalade stiilivalikul abiks.

Jäär

Julged, enesekindlad ja kirglikud. Just sellised on Jäära naised ning see peegeldub ka nende pulmakleidi valikus. Küll aga hindavad nad seejuures mugavust. Rime Arodaky disainib röögatuslikke feministlikke kleite, mis võiksid Jäärale hästi sobida.

Sõnn

Naised, kes on sündinud Sõnni tähtkujus, on romantilised ning pühenduvad. Mis puudutab moodi, armastavad Sõnnid kõrge kvaliteediga materjale ja disaine. Justin Alexander on tuntud oma väljapeetud kleitide poolest, mis Sõnni võiks rahuldada.

Kaksikud

Kaksikud on iseloomult rahulikud. Nad on head oma tunnete avaldamises ja näitamises, kuid aeg-ajalt muutuvad nad seda tehes häbelikuks. Üdini romantilised pruutkleidid sobivad Kaksikute naistele ning inspiratsiooni võib saada näiteks Essense of Australia disainist.

Vähk

Selles tähtkujus sündinud naised on tõelised tähed. Vähki peetakse kõigi sodiaagimärkide emaks. Hoolivad ja lahked ning neil on hea silm kunsti osas. Taevalik ja romantiline peab olema ka nende kantav pulmakleit. Ideid pakub Morilee.

Lõvi

Lõvid kiirgavad kirge. Neile meeldib osta kalleid asju ning olla tähelepanu keskmes. Pnina Tornai kleidid aitavad Lõvil tunda end kui printsess.

Kaalud

Sotsiaalse liblikana armastavad Kaalud ajaga kaasas käia. Elegantsed ja luksuslikud kleidid on Kaaludele sobilik. Üks Kaaludele sobilikest disaineritest on Ellis Bridal London.

Skorpion

Nagu ütleb tähemärk, on Skorpioni naised julged ja vabad. Ülimalt kirglikena otsivad nad oma muinasjuttu. Nad ei karda paista silma ja võtta riske. Ideaalset vähem-on-rohkem kombinatsiooni pakub House of Ollichon.

Ambur

Amburitel on oluline tunda end vabalt ja olla vaba. Neile ei meeldi, kui keegi sunnib neid raamidesse, seda ka riietuse puhul. Daughters of Simone loob stiilseid vanamoelise joonega julgeid kleite.

Kaljukits

Kaljukitsed on vastutustundlikud ning armastavad traditsioone. Disainer Sophia Tolli oskab oma pulmakleitides kombineerida traditsioonilist ja kõrgmoodi.