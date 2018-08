Need toidud aitavad vabaneda mustadest ringidest silmade ümber

Dermatoloog doktor Anton Alexandroff selgitab, et kuigi toitumise ja antud probleemi osas on tehtud veel vähe uuringuid, on loogiline, et antioksüdantide ja põletikuvastaste ainete rikas toit tumedate silmaümbruste puhul aitab. Eriti soovitab ta süüa toite, kus leidub ohtralt vitamiine C ja K. Tavaliselt leidub vajalikke aineid ja vitamiine puu- ja juruviljades nagu mustikad, tomatid, brokoli ja lehtsalat.