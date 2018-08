Õdede ja vendade tülid mõjutavad laste arengut

Õdede ja vendade tülid on paljude lapsevanemate jaoks tüütud ja kurnavad. Nüüd on leitud, et just taoline suhtlus võib aidata tugevalt kaasa nende vaimsele arengule. Laste omavaheliste probleemide lahendamine aitab arendada emotsionaalset arengut ja sotsiaalseid oskusi.