15 sammu Meghan Markle'i täiusliku vormini

Cosmopolitan on kirja pannud 15 olulist punkti Meghani trenni- ja toitumisrutiinist.

Kuigi Meghan lubas endale aeg-ajalt ka McDonaldsit ja Burger Kingi, olid need pigem väga üksikud korrad.

Kui Meghan veel näitlejatööd tegi, jälgis ta võtteperioodil väga oma toitumist. Esmaspäevast reedeni sõi ta vegantoitu, mis tähendab, et liha, piimatooted ja kõik muu loomne olid välistatud. Nädalavahetusel olid seevastu kõik toidugrupid lubatud. «Oluline on tasakaal,» sõnas Meghan ise.

«Muidugi ma võtan klaasi punast veini,» lausus Meghan. «See on maitsev ja ma naudin seda.» Tema lemmik viinamarjasordid pidid olema Malbec, Cabernet ja Pinot Noir.

Hoolimata üldisest vegantoitumisest, ütles Meghan, et lubas endale vahepeal siiski jäätist.

Nagu enamik inimesi, ei jaksanud ka Meghan alati trenni minna. Sellegipoolest üritas ta endale alati meenutada, kui hea enesetunne pärast trenni on. «Peaaegu eufooriline,» sõnas ta.

«Jooksmine on alati olnud minu viis mediteerida,» sõnas Meghan. «Ma vajan jooksmist pea selgena hoidmiseks sama palju kui hea füüsilise vormi jaoks.»

Eriti meeldis Meghanile Vinyasa jooga ja pilatese kohta lausus ta, et see on parim trenn, mida oma kehale pakkuda saad.