Füsioterapeut vastab: kuidas valida lapsele ergonoomilist koolikotti?

1. Kott peab olema kerge, soovitavalt mitte üle 1,3 kilogrammi

Üldine soovitus on see, et koolikoti kaal koos asjadega ei tohiks olla suurem kui 15 protsenti lapse kehakaalust. Eelistage kergemat materjali.

2. Koti laius ei tohiks ületada lapse õlgade laiust

Koolikott peaks olema lapse mõõtude järgi. Koolikoti laius ei tohiks piirata lapse käte liikumist ja samas võiks kott anda talle võimaluse liikuda ka kitsamates rahvarohkemates kohtades.

3. Rihmade pikkus (ja kõrgus) on reguleeritavad

Eelkõige peab olema kott mugav. Mõistlik oleks lasta lapsel proovida erinevaid kotte, sest iga inimese selja kuju on pisut erinev. Sellega saab laps valida endale mugavaima koolikoti. Tuleb meelde jätta, et kott on seljas kõige mugavam siis, kui see ulatub õlgadest kuni alaseljani.

Reguleeritava kotiga saab koolikoti asendit mõnusalt muuta kasutajasõbralikuks. Kui koolikotil on olemas eest kinnitatav rihm, aitab see vältida koti liigset loksumist ja samal ajal vähendab survet õlgadele.

Koolikoti rihmade puhul tuleks eelistada laiemaid ja polsterdatud rihmu, nii ei sooni rihmad õlgu. Samas võib kuumal päeval liigne polster selja higistama panna, mis tähendab seda, et nutikas oleks õhku läbilaskvat materjali eelistada.

4. Kotil on piisavalt taskuid ja jagajaid

Kuna peale kooliasjade sisaldab koolikott ka spordiriideid, jooki ja vahel ka lõunasööki, siis oleks hea kui koolikotil oleks piisavalt taskuid ja jagajaid, et asjad oleks kiirelt leitavad ja samas säiliks puhtus.

Kui koolikott on ostetud, õpeta last seda kindlasti pakkima. Pakkimise süsteem võiks lähtuda printsiibist, et raskemad ja suuremad asjad asetsevad seljale lähemal. Kui suured ja rasked asjad on seljast eemal, siis võib koti raskus keha liigselt tirima hakata.

5. Kott on vett- ja mustust hülgavast materjalist ning kergesti puhastatav

Oleks hea kui kott ei laseks vett sisse.

6. Kotil on piisavalt helkureid/helkurribasid, et pimedal ajal oleks laps hästi märgatav