Koolieelne meeldetuletus: kui vanalt võib laps üksi koju jääda?

Paljude riikide seadusandluses on reguleeritud vanus, millal last üksinda koju jätta võib, kuid Eestis sellist seadust ei ole. Õiguskantsler vastas lapsevanemate sellekohasele päringule, et üksi koju jätta võib koolikohustuslikus eas ehk 6-7-aastast last. Õiguskantsleri arvamust kommenteerib Emmede Klubis Rajaleidja psühholoog Ada Kiipus.

Kuidas saab vanem hinnata lapse valmidust üksi hakkama saada?

Nii Lastekaitse Liidu kui spetsialistide seisukoht on, et eelkooliealist last ei oleks mõistlik üksi jätta. Samas kui laps läheb kooli, eeldatakse, et ta läheb ja tuleb koolist iseseisvalt, seega oleks mingi periood vaja last selleks ette valmistada ja harjutada. Lapsed on hästi erinevad, mõned on väga iseseisvad, arukad ja saavad üksiolemisega kenasti hakkama, teised võivad leiutada kogu aeg midagi, mis võib neile endale ja teistele osutuda ohtlikuks.

Kas laps peab üksi koju jäämiseks ise soovi avaldama?

Minu arvamuse kohaselt jaa, vastasel juhul võivad võimenduda lapse hirmud, mis oluliselt mõjutavad üleüldist emotsionaalset toimetulekut. Lapsi hakatakse ikka harjutama ju tasapisi, algul poole tunni kaupa nt korra poes käies ja nii vaikselt edasi suurendades aega. Ja seejärel küsides ju lapselt tagasisidet, kuidas ta ennast tunneb ja kuidas tal üksi olla on.

Mis tingimused ja oskused peaksid lapsel olemas olema. Kuidas muuta üksiolemine lapsele turvalisemaks?