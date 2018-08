Ilona Tootsi pereseiklused: autoga ja väikese lapsega teise maale kolimine

Aga peagi asendusid muremõtted roosilisematega. Olin broneerinud meile autentse majutuskoha ühes Saksamaa paljudest õllepruulikodadest ja lõppude lõpuks peale 800 kilomeetrit me keskööl ka sinna jõudsime. Ent ust meile keegi lahti ei teinud, telefonile ei vastanud ja üldse tundus kõik teisiti... Peale mõningat kaardiuurimist selgus, et meie täpselt samanimelises linnas asuv sama nimega öömaja on 180 km kaugusel. Aleksei oli kuri nagu saatan, mina õnnetu, ja kell pool üks öösel. Aahhh! Lõime taas autole hääled sisse ja lohutasime, et nii on 200 km homme vähem sõita.