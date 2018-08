Võta õppust! Staaride nipid stressist vabanemiseks

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen teeb kehale puhastuskuuri ja tegeleb palju meditatsiooniga. «Ma tunnen, kuidas puhastuskuur aitab mu immuunsüsteemi tugevdada ja ma olen palju vähem haige,» ütleb ta ise.



Haley Bennett

Haley Bennett kasutab stressi leevendamiseks lavendliõli. «Panen igal õhtul paar tilka lavendliõli oma padjale, samuti kannan seda alati kotis kaasas. Lavendlilõhn mõjub mulle rahustavalt,» räägib näitleja.



Anja Rubik

Anja Rubik soovitab stressi maandamiseks tegeleda joogaga. «Jooga on hea viis lõõgastuda. See muudab mu õnnelikuks ja aitab mul keskenduda. Alustasin ka meditatsiooniga ja see sobib mulle samuti hästi. Kui aga väga pinges olen, lähen jooksma,» sõnab modell.



Candice Swanepoel

Candice Swanepoel kiidab samuti joogat. «Ma armastan joogat, sest see mõjub hästi nii kehale kui vaimule. New Yorgis on raske mediteerida ja sellepärast meeldib mulle minna loodusesse. Jooga on minu jaoks meditatsioon,» kirjeldab modell.



Emilia Clarke

Emilia Clarke armastab samuti looduses käia. «Ainus võimalus, kuidas saan lõõgastuda, on minna loodusesse. Värske õhk on hea nii kehale kui vaimule. Aitab keskenduda ka hingamisele, sest tihtipeale stressis olles hoiame hinge kinni. Kui hingame rahulikumalt, oleme rohkem olevikus kohal.»



