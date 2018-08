10 asja, mis filmides seksi puhul valesti on

The Everygirl on koostanud nimekirja kümnest punktist, mis filmides seksistseenide puhul valesti on.

1. Keegi ei kohmitse

Filmides tulevad rinnahoidjad ära sekunditega ja keegi ei komista ega kohmitse. Päriselus on seks seotud inimkehaga ja ainuüksi see tähendab, et peaaegu alati läheb midagi valesti.



2. Kõik saavad orgasmi kohe

Eriti kiiresti lõpetavad filmides naised või siis juhtub see meestega täpselt samal ajal. Tegelikult ei ole oluline, kes ja kui kiiresti lõpuni jõuab, vaid pigem protsessi nautimine.



3. Keegi ei käi pärast duši all

Filmides poetakse pärast seksi enamasti kaissu ja jäädakse magama.



4. Seksi üle ei arutata

Päriselus ei käi asjad tavaliselt nii, et kohtutakse baaris ja juba järgmisel hetkel rebitakse üksteisel riided seljast. Filmides ei näidata pea kunagi arutelu poolt ega küsita teineteise nõusolekut.



5. Seksitakse enamasti laua peal

Lauad ja toolid on tavaliselt esimesed kohad, kuhu ennast kirehoos sätitakse. Filmides ei paista kellelgi kunagi voodit olevat.



6. Ühe paari sekselu ei näidata kunagi mitu korda

Filmides on alati uued situatsioonid ja kohad. Tavalise paari argist sekselu enamasti ei näidata.



7. Filmides ei kasutata kunagi kondoome

Peaaegu kunagi ei näidata filmides kondoomi kasutamist. Keegi ei räägi ka teistest rasestumisvastastest vahenditest ega seksuaaltervisest üleüldiselt. Päriselt on need olulised.



8. Riided rebitakse ribadeks

Päriselus ei ole keegi nii innukas, et rebiks oma partneri riided puruks.



9. Enamasti harrastatakse misjonäripoosi

On arusaadav, et misjonäripoosis on kõige lihtsam näitlejaid filmida nii, et intiimseid piirkondi väga ei paista, aga päriselus on seks enamasti vaheldusrikkam.



10. Seks duši all tundub nii kerge