Kuidas partneriga seksist rääkida, et sel ka tulemust oleks?

Kas eelistaksid, et partner räägiks sulle, millest ta magamistoas puudust tunneb või mis teda seal häirib, mitte ei hoiaks seda endas või veel hullem – kurdaks muret sõbrale või anonüümselt laiemale publikule kuskil foorumis? Tõenäoliselt eelistad, et ta räägiks sellistest asjadest ainult sinuga, kirjutab Ulakas Kaunitar.

Mulle tundub, et mõned naised ei oska end mehe asemele panna, kui küsivad foorumitest, kuidas mehele mõista anda, et vahekord jääb liiga lühikeseks või nad tegelikult ei saa orgasmi, vaid on seda aastaid teeselnud lootusega, et ühel hetkel hakkavad saama…

Sõbrannagi kurtis mulle hiljuti, et ta ei taha enam oma mehega seksida, sest eelmängu praktiliselt ei olegi ja mees on hakanud tõmblema nagu nugis, mistõttu tema enam orgasmini ei jõua, kuid mehe enesekindlus on samal ajal kui seksijumalal. Muidugi tunneb mees end seksijumalana, kui naine teeskleb varakult orgasmi, et turboseks ruttu läbi saaks.

Kelle jaoks selline vaikimine ja teesklemine kasulik on? Naine ei naudi enam seksi, samal ajal arvab mees, et ta on leidnud võtte, mis viib partneri kiiremini tippu, ega teagi, et tegelikult mõjub ta koomiliselt. Võib-olla ta ise tunneb end ka koomiliselt ja nugistab vaid seetõttu, et naine seda silmnähtavalt naudib. Nii kaugele lastud olukorras on tõesti ebamugav seksist rääkida, aga kuni kumbki teemat üles ei võta, seni ei muutu magamistoas midagi paremaks.

Ma kasutasin kord abikaasa peal paari lingam-massaaži võtet, mis teoorias oleksid pidanud ta hulluks ajama, aga praktikas palus mees mul vanaviisi jätkata, sest teda need võtted väga ei erutanud. Jumal tänatud, et ta ei hakanud ülimat naudingut teesklema ega lasknud end järjepidevalt masseerida, et siis sõbrale kurta, kuidas ma olen tilliväänamisega voodielu koomiliseks muutnud. Ka mina ei ole hoidnud enda teada, kui miski mulle peale ei lähe või läheb hoopis nii väga, et tahaksin seda rohkem kogeda.

Meil ei ole ebamugav teineteisega sellistel teemadel avameelne olla ja seetõttu on raske mõista, kuidas saab kellegi jaoks seksist rääkimine nii ebamugav olla, et ta pigem teeskleb kehva seksi ajal suurt naudingut. Mulle tundub selline varjamine ja teesklemine palju ebamugavam, eelkõige on see aga partneri suhtes ebaaus. Ärge tehke sedasi.