Liiklemist tuleb harjutada: viis nõuannet, kuidas laps kooliaastaks teele aidata

Lapse liikluskäitumine on tihti peegeldus täiskasvanute liikluskäitumisest. «Jalakäija ning jalgrattur on vähekaitstud liiklejad, kes jäävad liiklusõnnetuse korral alati kannatavaks pooleks. Lapsevanema õige eeskuju ning koos ohutu liiklemise harjutamine aitavad lapse kooliteed turvalisemaks muuta, kuid oluline roll laste liikluskäitumisele on ka teistel täiskasvanutel, kes oma käitumisega liikluses laste otsuseid mõjutavad,» selgitab Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Eve-Mai Valdna.

5 nõuannet, mida lapsevanematel tasub lapsele aeg-ajalt meelde tuletada ning alati ka ise järgida:

Ole tähelepanelik ja mõtle, kus ja kuidas on ohutu teed ületada!

Peatu ja vaata alati enne kui teele astud – sõidukid ei saa kohe pidama! Sõidukiirusel 50 km/h on peatumisteekond kuival asfaldil ligi 28 meetrit, märjal asfaldil 38 meetrit ning lumisel asfaldil 62 meetrit.

Püüa saavutada autojuhiga silmside!

Tee ületamisel ära tegele muude asjadega!

Varu liiklemiseks aega!

Rohkem nõuandeid ja lisainformatsiooni leiab teeületuse maandumislehelt ettenaitaja.mnt.ee.

«Lapsevanema õpetus ja teiste liiklejate eeskuju on lapsele väga vajalikud, et ta oskaks ohutult ja teistega arvestavalt liigelda. Laps vajab ohutuks liiklemiseks kogemusi, kuid tihti ei mõelda, et viies lapsi algklassides autoga kodust kooli ette ja koju tagasi, ei pruugi nad omandada küllalt kogemusi jalakäijana. Aastatega laienev liiklemisraadius viib neid kohtadesse, kus nad varem ei ole viibinud. See paneb lapse olukorda, kus ta peab iseseisvalt õigeid otsuseid vastu võtma ning leidma ohutuima liikumistrajektoori,» lisab Valdna.