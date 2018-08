Tõeliselt stiilsete inimeste 6 harjumust, millest eeskuju võtta

Tõeliselt stiilsed naised kannavad palju basic-esemeid ja mängivad väikeste detailidega. Võib-olla jäi sulle silma tema lihtne triiksärk? Kui aga tähelepanelikumalt vaadata on särgil ehk avatud üks nööp rohkem kui tavaliselt, särgi juurde on kombineeritud vinged kontsad või kannab ta kõrvas hoopis pilkupüüdvaid kõrvarõngaid?

Kõige stiilsemad inimesed on aru saanud, et mitte konkreetse brändi tooted, vaid nende enda stiil on see, mis nad väljapaistvaks muudab. Nad ei aja taga brändinimedega tooteid, vaid kannavad enesekindlalt asju, mida armastavad.