Kartulid nõudepesumasinasse ja rosinad šampanjasse: koduperenaised jagavad nippe

Milleks pesta iga kartuli eraldi, kui saad need kerge vaevaga korraga puhtaks? Pane kartulid nõudepesumasina ülemisele riiulile ning käivita masin ilma nõudepesuvahendita kerge režiimi peale.

Kui mõnikord juhtub, et pudeli põhja jääb pärast tähistamist pisut kihisevat, ei ole mõtet seda ära valada või lahtuda lasta. Sel puhul on abimeheks rosinad. Pane rosinaid pudelisse ning need aitavad hoida selle kihisevana.