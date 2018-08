Retseptisoovitus: kikerhernepõhjal tomatipirukas

Toidublogija Kadri Raig jagab lahkelt oma pirukaretsepti ja loeb sõnad peale, et tainas tuleb võimalikult õhukeselt vormi põhja suruda ning korralikult eelküpsetada – ainult siis on see krõbe ja ei jää nätskeks. Kindlasti sobivad selle taigna sisse ka näiteks kukeseened või hoopis suvikõrvits koos muna, koore ja juustuga. Variante on lõputult.