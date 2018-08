Ligi kahemeetrine naine selgitab, miks ta tahaks veel pikem olla

Nooruses kannatas Melanie sügavalt talle pidevalt osutatud soovimatu tähelepanu all, sest ta ei suutnud leppida oma tavatu pikkusega. Siiani meenutab ta kurbusega hetki, kui võõrad tema üle tänavale naersid, sest pidasid teda naiseriietes meheks, kirjutab Daily Mail.

Tegelikult on Melanie nii pikad jäsemed haruldase päriliku haiguse sümptom. Marfani sündroom mõjutab keha sidekude ja selle peamiseks sümptomiks ongi väga pikk ja peenike figuur nagu Melaniel, kes oli juba teismelisena 193 cm pikk.

Melanie Coulson nooruses. FOTO: Caters News Agency/ Scanpix

«Mul on teiste suhtumise pärast väga raske olnud,» tunnistab ta. «Inimesed mõistvad mind väga kiiresti hukka. Minult on sageli küsitud, kas ma olen mees või naine või kas ma olen transvestiit. See tegi mulle alguses väga haiget.»

Kommentaarid pikkuse ja soo kohta jätsid naisele pikaks ajaks hingehaavad. Kui ta on inimestelt vastu küsinud, et miks nad teda meheks peavad, öeldakse enamasti, et ta on naise kohta liiga pikk. «See teeb mind kurvaks, et inimesed on nii pinnapealsed,» ütleb ta.

Melanie Coulson. FOTO: James Ward/Caters News / Scanpix

Melanie jala sisepikkus 91 cm, mis teeb poest riiete leidmise väga keeruliseks. Enamasti tuleb tal tellida riideid üksikutelt brändidelt, kes teevad riideid just pikkadele inimestele.

Melanie Coulson. FOTO: James Ward/Caters News / Scanpix

Erilise välimusega leppimine võttis naise sõnul väga kaua aega ja see ei tulnud üleöö. Olulist toetust leidis ta aga oma tütardelt, kes on nüüd täiskasvanud. Tütarde abil püüab ta sotsiaalmeedias levitada kehapositiivsust ja on õppinud tähelepanu nautima. «Nüüd on mu elumoto: ma olen sündinud silma hakkama, mitte teiste sekka sulanduma,» kuulutab ta.

Melanie Coulson. FOTO: James Ward/Caters News / Scanpix