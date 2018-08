Kes on «Pilvede all» Kertu uus sõbranna?

Üheks peamiseks neist kujuneb Kertu kolleeg ja sõbranna Siiri, keda kehastab Merilin Kirbits. Emotsionaalne ja särtsakas naine on küll hea kuulaja, kuid sama sõnakas ütleja, kui midagi ei meeldi või oma arvamust vaja väljendada. Küllap ongi Kertule sellist sõpra vaja, sest abikaasa Andrese ja eksabikaasa Erikuga on suhted keerulised ning probleeme, mida Siiriga arutada, juba jagub. Nagu ikka, võib heast sõbrannast olla palju abi, kuid mõnel teisel hetkel ka palju probleeme. Nii on ka Siiriga, kes üksiku naisena pole alati ehk kõige parem nõuandja abielumurede osas. Samal ajal tuleb Kertul kaasa elada Siiri püüdlustele leida endale õige mees.