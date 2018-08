Harvardi professor: kookosõli on täielik mürk!

Harvardi professor pidas Freiburgi ülikoolis kõne teemal «Kookosõli ja teised toitumuslikud vead» ning väitis, et kookosõli on üks hullemaid asju, mida saad süüa. Michelsi sõnul on kookosõli ebatervislik tänu küllastunud rasvhapete kahjulikkusele.