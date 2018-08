5 põhimõtet, millega uut hooaega tervitada

Päevad on tihedad ja stress võtab võimust. Koosolek ei läinud nii nagu plaanitud ja nääklete elukaaslasega tühiste asjade pärast. Proovi uuele hooajale vastu minna muretuma suhtumisega ja koormavatest emotsioonidest lahti lasta. Lahendage kaaslasega erimeelsused ja lase sel koosolekul minna. Päeva lõpuks on hea enesetunne ja inimsuhted kõige olulisemad.

Kõik on uus septembrikuus! Sügise tulek tähistab uue hooaja algust ja annab hea võimaluse end muutustele avada. Ainus kindel asi elus on pidev muutumine. Ajaga muutuvad nii sinu eelistused kui ka soovid. Öeldakse, et parimad asjad algavad mugavustsoonist väljaspool, nii et ära pelga muutusi ja mine neile vastu avatud meelega.