Eksperiment kinnitab: naisterõivaste taskud on jaburalt väikesed

Viimasel ajal on naisterõivaste taskuprobleem sotsiaalmeedias üha rohkem tähelepanu saanud, sest naised ei ole neile pakutavaga rahul. Isegi kui kleitidel ja seelikutel võiks suur tasku silueti ära rikkuda, siis pükste puhul jääb see probleem segasemaks. Seetõttu võtsid väljaande The Pudding ajakirjanikud ette ja mõõtsid ära 40 meeste ja 40 naiste püksipaari taskud, et nende suurust omavahel võrrelda. Valimikku võeti 20 populaarse brändi teksapüksid.

Analüüsist selgus, et naiste pükste esitaskud on meeste taskutest 48 protsenti lühemad ja 6,5 protsenti kitsamad. See erinevus tuli välja nii sirge lõikega kui liibuvate teksapükste võrdlusest.

Pole ime, et üliväikesed taskud naistele närvidele käivad. Näiteks mahutavad vaid 40 protsenti naiste esitaskutest ära levinud mobiiltelefoni iPhone X. Sama telefon mahub ära kõikidesse meeste teksapükste esitaskutesse, mis eksperimendi käigus ära mõõdeti. Sama tulemus saadi standardmõõdus rahakotiga. Google Pixel on juba suurem nutitelefon, see mahtus ära vaid 5 protsenti naiste teksapükste taskutesse. Meeste pükstest sobis see 85 protsendile.

Kõige jaburam on siiski fakt, et vaid 10 protsenti naiste teksapükste esitaskutest on nii suured, et sinna mahuks ära üks keskmise suurusega naise käsi. Meeste käed mahuvad ilusti taskusse ära. «Kui mõtlete, et mehed on suuremad kui naised, siis jah, keskmiselt on see tõsi,» kirjutasid ajakirjanikud kokkuvõttes, «Kuid me mõõtsime kooku ära 80 teksapaari, millel oli 81-sentimeetrine vööümbermõõt, mis tähendab, et kõik need püksid oleks pidanud mahtuma sama suurele inimesele.»