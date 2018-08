Endine Miss Ameerika süüdistab korraldajaid sõnavabaduse rikkumises

«Nõukogu ja tegevjuht on ming süstemaatiliselt vaigistanud, väiksustanud ning lõpuks elimineerinud mind mu rollist Miss Ameerikana,» kirjutab Mund. Tal keelati ära postitamine Miss Ameerika sotsiaalmeedia kontodel vaatamata asjaolule, et eelnevad võitjad on selleks loa saanud. Lisaks on organisatsioon teinud postitusi selgitamata, et nende taga ei ole Mund ise.